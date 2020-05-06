Тесты, изоляция и онлайн-судейство: обнародована новая боксерская "Библия" для Усика и Ломаченко

Всемирный боксерский совет WBC предложил свои рекомендации по обеспечению безопасности боксеров и других участников боксерских шоу в условиях пандемии коронавируса. Согласно этим указаниям, боксеры и другие участники шоу должны быть помещены на 14-дневный карантин перед вечером бокса в изолированном здании без допуска посторонних.

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Также предусмотрены медицинские анкеты и обследования, ежедневное измерение температуры и три теста на коронавирус, последний из которых предлагается брать во время взвешивания перед боем. Кроме того, WBC предложил схему удаленного судейства, когда судьи смотрят бои удаленно у себя дома через портал WBC и оценивают каждый раунд боя, а представители местных спортивных комиссий сводят их оценки в общую судейскую карточку уже на месте проведения шоу.

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Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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Глава WBC мексиканец Хосе Сулейман также сообщил, что в условиях пандемии коронавируса и ее последствий Всемирный боксерский совет не будет устанавливать каких-либо жестких сроков для проведения обязательных защит титулов для чемпионов мира по данной версии.

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