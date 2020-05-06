Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Тесты, изоляция и онлайн-судейство: обнародована новая боксерская "Библия" для Усика и Ломаченко

6 мая, 16:44

Олег Люлька

Всемирный боксерский совет опубликовал рекомендации для поединков в условиях пандемии

Всемирный боксерский совет WBC предложил свои рекомендации по обеспечению безопасности боксеров и других участников боксерских шоу в условиях пандемии коронавируса. Согласно этим указаниям, боксеры и другие участники шоу должны быть помещены на 14-дневный карантин перед вечером бокса в изолированном здании без допуска посторонних.

Читайте также: Российский промоутер предложил Тайсону поединок с Емельяненко: "Миллиончик найдется"

Также предусмотрены медицинские анкеты и обследования, ежедневное измерение температуры и три теста на коронавирус, последний из которых предлагается брать во время взвешивания перед боем. Кроме того, WBC предложил схему удаленного судейства, когда судьи смотрят бои удаленно у себя дома через портал WBC и оценивают каждый раунд боя, а представители местных спортивных комиссий сводят их оценки в общую судейскую карточку уже на месте проведения шоу.

Реклама

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Читайте также: "Такие бои без зрителей проводить нельзя": знаменитый промоутер – о битвах Джошуа, Уайлдера и Фьюри

Глава WBC мексиканец Хосе Сулейман также сообщил, что в условиях пандемии коронавируса и ее последствий Всемирный боксерский совет не будет устанавливать каких-либо жестких сроков для проведения обязательных защит титулов для чемпионов мира по данной версии.

Реклама

Смотрите, как тренируется чемпион мира по версии WBC в легком весе Василий Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правила бокс Василий Ломаченко WBC Александр Усик коронавирус

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У жены украинского боксера во время исполнения
У жены украинского боксера во время исполнения "Макарены" неожиданно вспорхнула юбкаБокс
Непобежденный боксер на лужайке дома своего брата нокаутирует прищепки
Непобежденный боксер на лужайке дома своего брата нокаутирует прищепкиБокс
Украинский боксер требует изгнать из страны
Украинский боксер требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" УсикаБокс
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко : откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Новый скандал с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии России
Новый скандал с Усиком: урок с боксером показали вместо выпуска об агрессии РоссииБокс
Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женой
Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...