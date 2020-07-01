То ли в Америке, то ли в Австралии: назвали точную дату третьего боя Фьюри и Уайлдера за титул WBC

Британский "Цыганский король" и американский "Бомбардировщик" встретятся еще в 2020 году

Наконец-то один из главных боев года получил реальную дату проведения. В супертяжелом весе должны встретиться британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. Сейчас титул WBC принадлежит "Цыганскому королю", который в феврале нокаутировал "Бомбардировщика". В первом поединке, в 2018 году, соперники разошлись ничьей, а теперь их ждет третье "свидание". В мае сообщали, что Уайлдер получит 10 миллионов за отказ от боя с Фьюри. Тайсон хотел бы быстрее встретиться с Энтони Джошуа.

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Дату третьего поединка Уайлдера и Фьюри назвал представитель Top Rank Брэд Джейкобс, пишет isport.ua со ссылкой на Sky Sports. Ожидается, что супертяжи будут биться 19 декабря этого года. Ранее их встречу планировали на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса переносили на 3 октября, а теперь вот – на зиму.

На днях Фьюри назвал тех, кто может противостоять Уайлдеру. В списке – только он и Усик.

Пока что не решено, где именно сойдутся боксеры. Явно, что промоутеры хотят провести шоу уже со зрителями. Один из вариантов – стадион для американского футбола, где зрителей посадят на довольно большом расстоянии друг от друга. Также есть предложение из Австралии.

Смотрите, как Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер вели себя на взвешивании перед февральским боем

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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