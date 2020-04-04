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Трагедия в семье известного боксера: вслед за отцом от коронавируса умерла бабушка

4 апреля, 14:17

Александр Трикиша

Энтони Ярд снова рассказал о трагедии в семье и призвал всех серьезно относиться к карантину

Бывший претендент на титул чемпиона мира британский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд сообщил в пятницу, что его бабушка скончалась в результате болезни, вызванной инфекцией коронавируса. Неделю назад отец боксера умер от коронавируса.

"Я потерял бабушку из-за этого вируса. Буквально за несколько дней вирус забрал жизни моего отца и его матери. Так что это все очень серьезно. А люди продолжают без необходимости выходить из своих домов. Знаю, что они по-разному относятся к COVID-19. У меня тоже есть свое мнение. Но подумайте вот о чем, разве стоит рисковать своей жизнью в попытках доказать правильность своего мнения на счет вируса? Просто оставайтесь дома", – написал боксер.

28-летний Энтони Ярд провел 20 поединков на профессиональном ринге и одержал 19 побед (18 нокаутов) при одном поражении от россиянина Сергея Ковалева.

Ранее стало известно, что российский тренер после шуток с Усиком по поводу коронавируса заразился опасным вирусом. Они вместе встречались в Лондоне. Тогда же Усик подшутил, что подхватил хэппивирус.

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бокс боксер коронавирус Энтони Ярд

Источник: Сегодня|Спорт

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