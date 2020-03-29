У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отец

Британский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд сообщил о смерти своего отца от коронавируса. Об этом он написал в stories Instagram. Ранее мы писали, что бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса. Деррик Джефферсон подключен к системе искусственной вентиляции легких.

"Я очень закрытый человек, и, честно говоря, я все еще в шоке, – написал Ярд. – Но, возможно, это поможет людям остаться дома. Мой отец умер вчера от этого вируса, и он был здоров. У него не было проблем со здоровьем. Чем больше люди выходят на улицу и собираются вместе, тем дольше продлиться изоляция и тем больше распространится вирус. Я не врач, но я знаю, что, если вы останетесь дома, у вас меньше шансов заразиться. Это действительно не стоит того, чтобы рисковать".

28-летний Энтони Ярд провел 20 поединков на профессиональном ринге и одержал 19 побед (18 нокаутов) при одном поражении от россиянина Сергея Ковалева.

Также сообщалось, что легендарный боксер Мэнни Пакьяо ушел на самоизоляцию после общения с больным сенатором. Филиппинец уже прошел экспресс-тест на коронавирус.

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