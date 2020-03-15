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Тренер Александра Гвоздика считает, что Ломаченко может проиграть Лопесу

15 марта, 08:30

Вадим Авдасев

Тедди Атлас восхищается способностями молодого американского боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к своему 16-му бою в профессионалах. В конце весны он должен встретиться в объединительном поединке с 22-летним американцем Теофимо Лопесом. Ранее мы сообщали, что Ломаченко и Лопес будут биться 30 мая в Нью-Йорке. Пока что информации о том, что вечер бокса в Нью-Йорке могут отложить, не поступало.

Тем временем о грядущей дуэли высказался тренер Александра Гвоздика – экс-чемпиона мира и друга Василия. В частности американец Тедди Атлас отдает должное Теофимо, его слова приводит Sirius XM Boxing:

"Лопес умеет ужасающе быстро сокращать дистанцию. Ты даже не заметишь, как он подберется к тебе. В этом Теофимо очень похож на Мэнни Пакьяо, когда тот был на пике. Лопес – единственный, кто сейчас способен огорчить Ломаченко. Для него это опасный поединок. У Теофимо есть мощь, особенно в правой руке, хитрость и умение сокращать дистанцию".

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Мы писали, как Лопес обозвал Ломаченко тиранозавром.

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бокс Василий Ломаченко Александр Гвоздик Тедди Атлас Теофимо Лопес

Источник: isport.ua

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