Лопес обозвал Ломаченко тираннозавром и показал, как тот машет своими короткими ручонками

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) назвал своего следующего соперника Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) тираннозавром (T-REX). Судя по всему, американец хотел обратить внимание на то, что размах рук украинца на 8 сантиметров меньше, чем у него. Напомним, Ломаченко и Лопес подерутся 30 мая – их бой должен пройти в Нью-Йорке на прославленной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".

"Ко мне тут подошел мужчина из Международного зала боксерской славы. Говорит, что после боя с Ломаченко были бы рады получить мои перчатки. Сказал, что в один момент я буду включен в Зал. И я такой: "Блин, мне ведь только 22 года. А мне такое говорят". Для меня это было действительно приятно, – говорит Теофимо Лопес. – Да, 30 мая я выйду против Ломаченко. Буду драться с маленьким тираннозавром. Ну, с тираннозавром, он еще так шатается из стороны в сторону", – рассмеялся во время интервью Теофимо Лопес, при этом по-собачьи размахивая кистями рук – словно имитируя действия динозавра, именем которого он обозвал Василия Ломаченко

Отметим, что T-REX – динозавр с очень короткими руками.

"Меня недооценивают. И мне это нравится. Пусть недооценивают и дальше", – добавил Теофимо Лопес

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Ранее были названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Теофимо оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

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