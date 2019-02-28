Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца
В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца
Отец и тренер проспекта в легком весе Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо-старший уверен в успехе своего сына в потенциальном поединке против чемпиона мира в этом же дивизионе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).
"Никто не хочет драться с Теофимо 20 апреля. Люди напуганы, в том числе Ломаченко. Мы надеемся, что он не попытается обойти этот бой. Этот бой будет легче, чем с Диего Магдалено. Ломаченко не сможет побить моего сына. Помяните мое слово, бой с украинцем станет самым легким в карьере Теофимо", – сказал Лопес.
Промоутерская компания Top Rank планирует организовать бой Лопес – Ломаченко в 2020 году.
Отметим, что Теофимо Лопесу – 21 год. Он на 10 лет младше нашего Лома. Американец с паспортом Гондураса выступал на Олимпиаде-2016, где вылетел в первом же раунде от француза Софьяна Умиа.
Напомним, недавно у Ломаченко уже был конфликт в ресторане Нью-Йорка с отцом Теофимо Лопеса, пригрозившим тогда Василию, что Тео-младший "убьет" украинца, если их очная схватка состоится.
Как сообщалось, Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.
Также сообщалось, что вскоре Василия ждет соперник по прозвищу "Миллион долларов" с собственным залом
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