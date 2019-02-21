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Василия Ломаченко ждет боксер по прозвищу "Миллион долларов" с собственным залом

Сегодня, 09:36

В следующем поединке украинец 12 апреля в Лос-Анджелесе встретится с Кроллой: интересные факты и британском боксере

Энтони Кролла
Энтони Кролла. Фото: Instagram.com
Василия Ломаченко ждет боксер по прозвищу "Миллион долларов" с собственным залом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e54/d49/5c6e54d49c493.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e54/d49/5c6e54d49c493.jpg Бокс В следующем поединке украинец 12 апреля в Лос-Анджелесе встретится с Кроллой: интересные факты и британском боксере

Вместо унификации с чемпионом по версии IBF, ганцем Ричардом Комми, травмировавшим руку, Василий Ломаченко встретится с британцем Энтони Кроллой. Поединок пройдет 12 апреля в "Стэйплс Центр" в Лос-Анджелесе, на кону – пояса украинца WBA и WBO в легком весе.

32-летний Кролла по прозвищу "Миллион долларов" из Манчестера, начал профи-карьеру еще в октябре 2006-го. 6 лет назад подумывал завязать и устроиться в охранную фирму: "Если бы я проиграл Фарреллу в декабре 2012 года, в понедельник утром меня ждала работа". Но в тот вечер он выиграл, окончив карьеру Кирана – у него началось кровоизлияние в мозг. Всего провел 43 боя (36 побед (14 КО), 4 поражения и 3 ничьи), успев побывать чемпионом WBA в легком весе в 2015-2016 годах. Но потерял пояс в бою с Хорхе Линаресом. Крола решил, чем займется, завершив карьеру: "Я останусь в боксе. Я управляю тренировочным залом для любителей, но не как тренер". Начинает готовить 5-летнего сына Джесси, но "он будет использовать свой мозг в другом спорте". Возможно, в гольфе, в который иногда играют вдвоем... В 2018-м после 7 лет отношений он женился на матери Джесси Франческе.

Кролла считает, что заслужил бой с Ломаченко: "Я не выиграл его в лотерее. После Линареса вернулся и добыл три солидные победы".

Ранее украинский промоутер Александр Красюк рассказал почему Василию Ломаченко сложно организовывать бои:

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Тег Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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