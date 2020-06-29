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"Ты должен пройти меня": украинский боксер перед боем пригрозил чемпиону мира из США

29 июня, 22:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Виктор Постол хочет стать двукратным чемпионом мира и не ставит во главу угла деньги

Первым украинским боксером, который в этом году будет биться за чемпионский пояс, должен стать Виктор Постол. 36-летний спортсмен из Великой Дымерки в августе должен сойтись на ринге с американцем Хосе Карлосом Рамиресом. Тот владеет титулами WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Недавно тренер Постола назвал его преимущество в бою с чемпионом из США.

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На днях Рамирес рассказал о своих планах на будущие бои, подразумевая, что он уже победил Постола. На что украинец довольно резко отреагировал. Его слова приводит boxingscene.com:

"Сегодня многие говорят, что Рамирес после Постола встретится с чемпионом WBA и IBF Джошем Тейлором. Однако, прежде всего, он должен побить меня. У меня есть достаточно опыта, я бился с великими боксерами. И если Рамирес победит меня в ринге, это добавить ему значимости и опыта. Но прежде он должен пройти меня, чтобы говорить о будущем поединке с Тейлором.

Моя мотивация номер один – доказать, что многие не правы и стать чемпионом мира. Это главная цель моей карьеры: я хочу стать двукратным чемпионом мира. И неважно, какой это пояс. Конечно, я хочу драться в больших боях и за хорошие деньги, но это не главное для меня".

В середине июня мы писали, что украинский боксер в Лос-Анджелесе встретил земляка и знаменитого тренера и готовится к чемпионскому бою.

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до начала боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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бой бокс чемпион Хосе Рамирес Виктор Постол

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