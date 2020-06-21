"Ты подарил мне мои мечты": одиозный украинский боксер Редкач поздравил с Днем отца

Спортсмен из Сумской области живет в США, однако помнит о своих корнях

Сегодня в мире отмечают День отца. Вспомнили о нем и некоторые украинские спортсмены. В том числе и неординарный боксер-профессионал Иван Редкач. К слову, на этой неделе украинский боксер в Лос-Анджелесе встретил земляка и знаменитого тренера и готовится к чемпионскому бою.

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В воскресенье Редкач написал теплые слова о своем отце в соцсетях на русском и английском языках:

"С днем отца Папа! Я тебя очень люблю и спасибо тебе за любовь внимание и за право выбора, что всегда разрешал делать мне все самостоятельно, принимать решение и отвечать за все, что делаешь!... Мой отец подарил мне мои мечты. Благодаря ему, я могу видеть будущее".

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Иван – уроженец Шостки, ему 34 года, на профессиональном ринге он провел 29 боев. В 23 поединках украинец праздновал победы, пять раз уступал, один раз завершил встречу ничьей. Живет в Лос-Анджелесе, выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Читайте о том, что Редкач не верит в уход Гвоздика из спорта, а уверен, что тот еще станет чемпионом.

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