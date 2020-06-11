"Гвоздик еще станет чемпионом мира": скандальный боксер Редкач не верит в уход земляка из спорта

Украинский спортсмен понимает действия коллеги и считает, что он еще вернется

Довольно неожиданное решение боксера полутяжелого веса (до 79,4 кг) Александра Гвоздика завязать со спортом застало врасплох его коллег. Никто не видит явных причин для бывшего чемпиона мира из Харькова уходить из бокса в 33 года. Например, обладатель пояса по версии WBА Дмитрий Бивол считает, что украинец "мог бы получить шанс боксировать за титул" – российский чемпион мира высказался об уходе Гвоздика из спорта.

Поделился своими мыслями и активный в соцсетях украинский боксер Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе:

"Немного удивился, конечно, но в Америке достаточно сложная ситуация в мире профессионального бокса. Большинство боксеров находятся в подвешенном состоянии. Шоу проходят при пустых аренах, фактически без зрителей. И вообще непонятно, как это все будет возобновляться и когда. Спортивные залы официально до сих пор закрыты в Калифорнии. Поэтому решение Саши где-то удивило, но его можно понять. Это его личное решение, его жизнь, у него большая семья, супруга, трое детей. Поэтому ему виднее. Несмотря на его последний проигрыш Артуру Бетербиеву, я его все же считаю самым сильным бойцом своего дивизиона. Он проиграл Бетербиеву из-за того, что были допущены ошибки в тренировочном лагере, из которых Саша сделал все необходимые выводы, и это сделало его, уверен, еще сильнее. Считаю, что он талантливый и амбициозный спортсмен, и он вернется и проведет реванш с Бетербиевым, а результат этого поединка будет абсолютно иным. И мы еще увидим Сашу чемпионом мира".

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Вчера непобедимый Тарас Шелестюк поставил под сомнение реальность ухода Гвоздика: "Пошел по стопам Макгрегора".

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до начала поединка

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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