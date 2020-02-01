Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

"Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти?": боксер Редкач объяснил, зачем укусил соперника

1 февраля, 12:16

Украинский боксер утверждает, что сделал это для того, чтобы соперник его отпустил

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Instagram

Реклама

Украинский боксер Иван Редкач объяснил свой скандальный поступок в поединке против Дэнни Гарсии. Напомним, во время клинча украинец укусил соперника за плечо. Рефери тогда этот момент упустил, но уже после боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию Редкача.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец, шокированный поведением украинца по прозвищу "Киллер".

В переписке со своими болельщиками в Facebook Редкач объяснил, зачем это сделал.

"Поговорить хочешь на эту тему? Так я тебе отвечу. Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его. Разницу между этим чувствуешь?", – написал Редкач.

Напомним, что Гарсия победил Редкача по очкам в поединке за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC.

Смотрите нокаут самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самый толстый боксер не продержался и два раунда: видео нокаута
Самый толстый боксер не продержался и два раунда: видео нокаутаБокс
Чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон: ответ Конора не заставил себя долго ждать
Чемпион мира по боксу вызвал Макгрегора в октагон: ответ Конора не заставил себя долго ждатьБокс
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профи
Наследник Кличко дебютирует в Германии всего через девять дней после перехода в профиБокс
Полная запись боя Редкач – Гарсия: украинец кусался, промахивался и проиграл
Полная запись боя Редкач – Гарсия: украинец кусался, промахивался и проигралБокс
Ломаченко с символом России и в цветах империи: новый Instagram-скандал Василия
Ломаченко с символом России и в цветах империи: новый Instagram-скандал ВасилияБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...