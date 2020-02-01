"Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти?": боксер Редкач объяснил, зачем укусил соперника

Украинский боксер утверждает, что сделал это для того, чтобы соперник его отпустил

Иван Редкач / Фото: Instagram

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Украинский боксер Иван Редкач объяснил свой скандальный поступок в поединке против Дэнни Гарсии. Напомним, во время клинча украинец укусил соперника за плечо. Рефери тогда этот момент упустил, но уже после боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию Редкача.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец, шокированный поведением украинца по прозвищу "Киллер".

В переписке со своими болельщиками в Facebook Редкач объяснил, зачем это сделал.

"Поговорить хочешь на эту тему? Так я тебе отвечу. Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его. Разницу между этим чувствуешь?", – написал Редкач.

Напомним, что Гарсия победил Редкача по очкам в поединке за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC.

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