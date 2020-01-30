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Украинца на год выгнали из бокса за укус соперника: видео вампиризма и жесткая расплата

30 января, 16:01

Ивану Редкачу не простили выходки в стиле Майка Тайсона, которую он позволил себе на ринге в США

Редкач vs Гарсия

Редкач vs Гарсия / Фото: Getty Images

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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию украинского боксера-полусредневеса Ивана Редкача за его выходку в бою 25 января. Напомним, в поединке против Дэнни Гарсии Редкач укусил соперника за шею.

Смотрите, как Редкач кусал Гарсию

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец, шокированный поведением украинца по прозвищу "Киллер"

Таким образом, Иван Редкач стал "украинским Майком Тайсоном". Напомним, Тайсон "отличился" в поединке против Эвандера Холифилда в 1997-м, когда откусил тому часть уха.

Отметим, что отстранением от бокса на один год наказание Ивана Редкача не ограничилось. Также украинец заплатит 10 тысяч долларов штрафа. Впрочем, у "вампира" Редкача имеется право оспорить это решение.

Напомним, Иван Редкач проиграл в Нью-Йорке Дэнни Гарсии единогласным решением судей. Это был бой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC.

Интересно, что накануне санкций Редкач показал свое изуродованное лицо после скандального боя с Гарсией. На нем живого места не осталось – до такой степени украинского боксера "разукрасил" американец.

Смотрите сюжет об американской жизни другого украинского боксера – Тараса Шелестюка

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бокс Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: Сегодня|Спорт

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