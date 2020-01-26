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Полная запись боя Редкач – Гарсия: украинец кусался, промахивался и проиграл

26 января, 10:27

Украинский боксер проиграл бой за статус претендента на чемпионский пояс

Сегодня ночью в Нью-Йорке состоялся боксерский вечер, главным поединком которого стал бой между украинцем Иваном Редкачом и американцем Дэнни Гарсией. Победитель становился официальным претендентом на чемпионский пояс WBC в полусреднем весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Гарсии единогласным решением судей.

Согласно статистике, Гарсия нанес за весь поединок 568 ударов, 195 из которых оказались точными (34 процента), а вот у Редкача точность ударов составила всего 15% – только 88 ударов достигли цели из 578 выброшенных.

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Также украинец отличился одним грязным приемом – в ходе поединка во время клинча Редкач укусил Гарсию за шею. Рефери этот момент пропустил и не наказал украинского боксера. "Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – возмущался после боя Гарсия.

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Также сегодня ночью украинец Арнольд Хэгай проиграл бой за звание чемпиона мира по версии IBO Стивену Фултону. Для боксера из Одессы это поражение стало первым в его карьере на профи-ринге.

Напомним, что сегодня ночью состоялся супербой в Bellator. Кристиана Жустину по прозвищу "Киброг" нокаутировала Джулию Бадд и завоевала чемпионский титул в четвертой организации – ранее она была сильнейшей в UFC, Strikeforce и Invicta Fighting Championships.

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