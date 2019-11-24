У Беринчика появился конкурент: Уайлдер удивил болельщиков выходом на ринг

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер порадовал зрителей его поединка против кубинского боксера Луиса Ортиса невероятным нарядом. Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом в седьмом раунде, хотя до того момента проигрывал по очкам. Видео нокаута Уайлдер – Ортис есть на нашем сайте.

Деонтей Уайлдер / Фото: Getty Images

Уайлдер традиционно веселит зрителей необычными нарядами, в которых он выходит на ринг. Но в этот раз он переплюнул самого себя. В сети бело-золотой костюм боксера в стиле героев комиксов сразу же стал вирусным.

Единственный, кто может потягаться с Уайлдером по части необычных выходов на ринг это наш Денис Беричник. На свой предыдущий бой украинец вышел в цепях и в маске в стиле голливудского маньяка Ганнибала Лектера.

На один из предыдущих боев Беринчик вышел в образе героя видеоигр 90-х годов. В недавнем интервью "Сегодня" Денис Беринчик так описал свой сегодняшний выход: "Мое поколение, перестройка, когда пошли компьютеры, всякие приставки. Это будет интернетный герой".

А перед боем Беринчика против Валлеспина перформанс был даже более впечатляющим. Тогда на бой украинец вышел в костюме мишки – талисмана Олимпиады-1980, а один из представителей его команды нес впереди настоящий олимпийский факел с Игр в Москве.

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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