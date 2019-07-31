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У боксера по прозвищу "Похититель трупов" забрали чемпионский титул

Сегодня, 10:38

Всемирный боксерский совет приостановил статус Диллиана Уайта в качестве "временного" чемпиона

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт / Фото: Reuters

У боксера по прозвищу "Похититель трупов" забрали чемпионский титул https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82 Бокс Всемирный боксерский совет приостановил статус Диллиана Уайта в качестве "временного" чемпиона

Британский боксер Диллиан Уайт, у которого есть два неоднозначных прозвища ("Злодей" и "Похититель трупов"), больше не чемпион мира. Всемирный боксерский совет (WBC) из-за положительной допинг-пробы временно приостановил статус Уайта в качестве "временного" чемпиона этой организации в супертяжелом весе. При этом Диллиан также был обязательным претендентом на полноценный титул, чего теперь также лишился.

Уайт 20 июля в Лондоне единогласным решением судей победил колумбийца Оскара Риваса. Допинг-проба A британского боксера, взятая перед боем с Ривасом, оказалась положительной. На счету 31-летнего Уайта 26 побед и одно поражение.

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Напомним, что бой Уайт – Ривас закончился первым в карьере поражением колумбийца. Кстати, тот поединок не обошелся без фирменной фишки Диллиана Уайта, который перед каждым боем заводит себя, завывая как настоящий волк. На сей раз Уайт перевоплотился в зверя у себя в душевой и около минуты завывал так натурально, что даже без дополнительных проб мог бы получить роль оборотня в каком-нибудь фильме ужасов.

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Отметим, что Диллиан Уайт во второй раз в карьере попал в скандал с запрещенными препаратами. Теперь вместо боя с Александром Усиком, которому британский боксер ямайского происхождения не раз уже бросал вызов, он может получить 8-летнюю дисквалификацию.

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Источник: Сегодня|Спорт

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