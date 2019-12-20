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Лебедев возвращается в бокс: россиянин проиграл взвешивание бывшему сопернику Усика

20 декабря, 22:53

Российский боксер оказался легче соперника на 100 грамм

Денис Лебедев и Тобисо Мчуну

Денис Лебедев и Тобисо Мчуну / Фото: Getty Images

Российский боксер Денис Лебедев возобновляет свою карьеру. 40-летний Лебедев, не дождавшись боя с Александром Усиком, ушел из спорта в июле этого года, но спустя полгода решил вернуться на ринг. 21 ноября в Красноярске состоится бой-возвращение бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в крузервейте. Его соперником станет битый Усиком представитель ЮАР Табисо Мчуну. Накануне боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания.

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Лебедев оказался легче Мчуну всего на 100 грамм. Вес российского боксера составил 90,5 кг, а южноафриканского – 90,6 кг.

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На профессиональном ринге Лебедев одержал 32 победы (23 – нокаутом) и потерпел два поражения. Последний его бой датируется ноябрем 2018 года. Тогда он победил американца Майкла Уилсона решением судей. Мчуну в профи одержал 21 победу (13 нокаутом) и потерпел пять поражений.

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В андеркарте этого боя состоится поединок между россиянином Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром. Оба боксера не вписались в лимиты первого тяжелого веса (90,7 кг), но так как бой не титульный, а рейтинговый, им разрешено боксировать в промежуточном весе. Вес Кудряшова – 92,3 кг, а Пейсар – 91,6 кг.

Ранее мы писали, что друг Кличко опозорился на весь мир: чемпион по боксу выпал из ринга перед боем. Руанс Виссер проверил на прочность канаты перед началом боя и нащупал слабое место.

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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бокс Денис Лебедев Дмитрий Кудряшов Тобисо Мчуну

Источник: Сегодня|Спорт

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