"У нас есть более серьезные проблемы": Усик высказался о коронавирусе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в интервью ютуб-каналу iFL TV поделился своим мнением насчет пандемии коронавируса, из-за которой сейчас по всему миру массово отменяют спортивные события. Ранее мы писали, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку.

"Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если, не дай Бог, что-то произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки. Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", – поделился своими мыслями Александр Усик.

Также Усик еще раз рассказал о старой травме, из-за которой ему пришлось на два месяца перенести бой против Дерека Чисоры.

"Я лечился. Травмы у меня нет. Травма была давно. Просто чуть-чуть было обострение. Если бы продолжили подготовку, то, может, что-то бы и было. А так мы вовремя обратились к лечащему доктору и это все убрали", – объяснил Александр. В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

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