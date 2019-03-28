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"У него не удар, а пушка": Валуев дал прогноз на чемпионский бой Гвоздика

Сегодня, 18:57

По мнению россиянина, по итогам поединка с французом Нгумбу украинский боксер сохранит свой титул WBC

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP
"У него не удар, а пушка": Валуев дал прогноз на чемпионский бой Гвоздика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/835/e40/5c4835e40d727.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/835/e40/5c4835e40d727.jpg Бокс По мнению россиянина, по итогам поединка с французом Нгумбу украинский боксер сохранит свой титул WBC

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев дал свой прогноз на бой чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО), который состоится в ночь с субботы на воскресенье в Филадельфии. Валуев склоняется к победе Гвоздика, но не нокаутом.

"Бой интересный, у обоих соперников в активе серьезные поединки. Нгумбу 37 лет, но это не такой большой возраст для почти тяжелой весовой категории, – заявил Валуев Youtube-каналу "Рейтинг Букмекеров". – Дуду Нгумбу разбирался с очень серьезными ребятами, тем не менее, нужно помнить историю Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона, когда оппонент после боя впал в кому. Слава богу, Адонис из комы уже вышел". 

"Это оставило неизгладимое впечатление и дает право утверждать, что, скорее всего, бой закончится победой Гвоздика. Действительно пушечные удары, напор и молодость сделают свое дело. Скорее всего, все случится во второй половине этого поединка".

"Но вероятность победы Гвоздика по очкам более высока, чем нокаутом, потому что Энгумбу все-таки имеет очень серьезный послужной список и опыт", – считает Валуев.

Как сообщалось ранее, в США раскупили все билеты на бой Гвоздика.

Также сообщалось, что Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко.


Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

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Тег бокс, Николай Валуев, Александр Гвоздик

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Сегодня|Спорт

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