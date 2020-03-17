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У непобежденного американского боксера умер родственник: ранее он пережил смерть жены

17 марта, 23:05

Максим Перепелица

У Флойда Мейвезера скончался дядя в возрасте 58 лет

Роджер Мейвезер, дядя и бывший секундант непобежденного боксера Флойда Мейвезера-младшего, скончался в возрасте 58 лет. TMZ Sports сообщает, что здоровье Роджера в последние годы "ухудшалось", он страдал от диабета. Роджер некоторое время тренировал Флойда, когда тот стал профессионалом в 1996 году, но затем отошел от этой роли, когда боксер решил тренироваться со своим отцом. Однако Роджер вернулся в 2000 году и работал со своим племянником до 2012 года.

Роджер и сам был бывшим боксером — выигрывал титул чемпиона WBA и был линейным чемпионом в полулегком весе в 1987 году.

Смерть дяди стала очередным сильным потрясением для Флойда за последние дни. Напомним, 11 марта была обнаружена мертвой мать троих его детей – Джози Харрис.

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Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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бокс боксер Флойд Мейвезер

Источник: TMZ

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