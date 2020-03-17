У непобежденного американского боксера умер родственник: ранее он пережил смерть жены

У Флойда Мейвезера скончался дядя в возрасте 58 лет

Роджер Мейвезер, дядя и бывший секундант непобежденного боксера Флойда Мейвезера-младшего, скончался в возрасте 58 лет. TMZ Sports сообщает, что здоровье Роджера в последние годы "ухудшалось", он страдал от диабета. Роджер некоторое время тренировал Флойда, когда тот стал профессионалом в 1996 году, но затем отошел от этой роли, когда боксер решил тренироваться со своим отцом. Однако Роджер вернулся в 2000 году и работал со своим племянником до 2012 года.

Роджер и сам был бывшим боксером — выигрывал титул чемпиона WBA и был линейным чемпионом в полулегком весе в 1987 году.

Смерть дяди стала очередным сильным потрясением для Флойда за последние дни. Напомним, 11 марта была обнаружена мертвой мать троих его детей – Джози Харрис.

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Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

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