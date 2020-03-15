"Моя любовь, мое сердце, мой ангел": Флойд Мейвезер скорбит по погибшей бывшей жене

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер отреагировал на смерть его бывшей жены Джози Харрис. Напомним, тело 40-летней женщины обнаружили в собственной машине возле ее дома после поступившего в полицию звонка. Причина смерти не называется.

На своей странице в Instagram Мейвезер разместил целый ряд фотографий с женой, подписав их трогательными словами: "Моя любовь", "мое сердце", "мой ангел" и другими.

Мэйвезер состоял в отношениях с Харрис на протяжении 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение Харрис на глазах у собственных детей.

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Ранее мы писали, что Флойд Мейвезер хочет купить английский футбольный клуб "Ньюкасл". Мейвейзер проводил встречу с болельщиками команды и, отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке "сорок".

Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

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Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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