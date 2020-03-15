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"Моя любовь, мое сердце, мой ангел": Флойд Мейвезер скорбит по погибшей бывшей жене

15 марта, 10:48

Александр Трикиша

Бывшая супруга боксера найдена мертвой возле своего дома

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер отреагировал на смерть его бывшей жены Джози Харрис. Напомним, тело 40-летней женщины обнаружили в собственной машине возле ее дома после поступившего в полицию звонка. Причина смерти не называется.

На своей странице в Instagram Мейвезер разместил целый ряд фотографий с женой, подписав их трогательными словами: "Моя любовь", "мое сердце", "мой ангел" и другими.

Мэйвезер состоял в отношениях с Харрис на протяжении 15 лет. В 2010 году боксер провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение Харрис на глазах у собственных детей.

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Ранее мы писали, что Флойд Мейвезер хочет купить английский футбольный клуб "Ньюкасл". Мейвейзер проводил встречу с болельщиками команды и, отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке "сорок".

Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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бокс боксер Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня

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