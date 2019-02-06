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У Василия Ломаченко может сорваться бой с чемпионом IBF

Сегодня, 20:04

Новоиспеченный обладатель титула получил травму в чемпионском бою и может не успеть восстановиться к апрелю

Ричард Комми
Ричард Комми. Фото: Getty Images
У Василия Ломаченко может сорваться бой с чемпионом IBF //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b21/63e/5c5b2163e6c18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b21/63e/5c5b2163e6c18.jpg Бокс Новоиспеченный обладатель титула получил травму в чемпионском бою и может не успеть восстановиться к апрелю

Промоутер чемпиона мира IBF в среднем весе Ричарда Комми (28-2, 25 КО) Лу Дибелла сообщил, что 7 февраля его клиент узнает данные МРТ-обследования, по итогам которых станет известно, сможет ли он выйти на бой против обладателя титулов WBA, WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО). Слова Дибеллы приводит espn.com.

"Похоже, что у Ричарда возникла проблема со связками на правой руке. Мы приняли решение не давать каких-либо прогнозов, а пройти сначала МРТ и другие процедуры, если они конечно понадобятся.

Вчера Ричард был у врача, сегодня отправится на МРТ, то есть завтра мы получим результаты и только завтра сможем сказать, готовы ли выйти на ринг в апреле. Я не хочу загадывать наперед и говорить о прогнозах, ведь я не врач. Дождемся четверга", – заявил промоутер.

Напомним, Комми травмировался в бою против россиянина Исы Чаниева (13-2, 6 КО). При этом его встреча с Ломаченко была запланирована на 12 апреля. Если ганец не успеет восстановиться, то соперником украинца станет Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).

Ранее мы писали, что Василию Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, IBF, Ричард Комми

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XSport

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