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Уайлдер перенес свой бой с Ортисом ради тонуса в бою с обидчиком Кличко

15 июля, 13:41

Поединок Деонтея Уайлдера против кубинского ветерана смещается с сентября на позднюю осень

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер. Фото: AFP

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) перенес дату своего поединка против кубинского ветерана Луиса Ортиса (31-1, 26 КО), сообщает Los Angeles Times. До недавнего времени второй поединок между американцем и кубинцем планировался на 28 сентября, но бой состоится не раньше ноября. С чем связан перенос, официально не сообщается, но, вероятно, это сделано, чтобы Уайлдер смог лучше подготовиться к другому реваншу – против отобравшего в свое время все пояса у Владимира Кличко британца Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО). Это противостояние намечено на февраль.

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Как мы писали ранее, намечается объединительный бой в супертяжелом весе: Уайлдер готов драться с Руисом. Последним боксером, который собирал все пояса в супертяжах, был Леннокс Льюис.

Также сообщалось, что олимпийский чемпион едва не выбросил за канаты Александра Димитренко. Во французском городе Антиб состоялся боксерский вечер, где главным стал поединок в супертяжелом весе между начинающим профи-карьеру Тони Йокой и матерым Димитренко. Француз уже в третьем раунде нокаутировал экс-украинца.

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Тег бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер

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