Уайлдер: "У меня очень высокий интеллект: я увидел удар – и осуществил его!"

Чемпион мира по версии WBC продолжает расхваливать себя после победы над Луисом Ортисом

Деонтей Уайлдер / Фото: Getty Images

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Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер поделился с публикой мыслями о своем интеллекте. Как мы писали, чемпион нокаутировал Ортиса, проигрывая по очкам, и защитил титул WBC. Причем сделал он это уже 10-й раз.

К чести, 34-летнего Уайлдера он отдал должное и сопернику:

"Глядя на Луиса Ортиса, вы можете понять, почему никто в супертяжелом весе не хочет с ним биться. Он очень хитрый, действует с расчетом. Его интеллект – очень высок. Мне пришлось к нему приспосабливаться и находить нужную дистанцию. Но в нужный момент я увидел возможность для нанесения решающего удара, и я совершил его! Хотя, думаю, я "пробил" Ортиса ранее в этом раунде левым хуком".

Смотрите, как Деонтей послал кубинца в нокаут в седьмом раунде:

К слову, на момент остановки боя ни одни из судей не отдавал преимущество чемпиону. Один из них посчитал, что Уайлдер выглядел лучше в двух раундах из шести, остальные двое отдали ему по одному раунду.

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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