Всего две секунды: Уайлдер нокаутировал Ортиса, проигрывая по очкам, и защитил титул WBC

Американский боксер одержал досрочную победу, но не выглядел в ринге непобедимым

/ Фото: AFP

Сегодня в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся долгожданный реванш между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и кубинским претендентом Луисом Ортисом. Впервые боксеры встречались на ринге в 2018 году и тогда победу нокаутом одержал Деонтей. Мы вели онлайн Уайлдер – Ортис.

Кубинский боксер неожиданно для всех с первых секунд завладел инициативой в ринге, а чемпион выглядел растерянным. С каждой трехминуткой преимущество Ортиса нарастало и шансов у Деонтея победить по очкам оставалось все меньше. Тем не менее, в седьмом раунде Уайлдер нанес всего один удар, но он оказался решающим. Ортис оказался на канвасе, рефери принялся отсчитывать нокдаун, но тут же показал отмашку – Уайлдер защитил титул чемпиона.

"Эти ребята должны быть идеальными для 12 раундов. Я же должен быть идеальным только на две секунды. И в мгновение ока: "Бэм, детка! Доброй ночи", – заявлял перед боем Уайлдер. Как видим, его слова подтвердились.

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Ранее сообщалось, что за главный бой вечера в Лас-Вегасе Уайлдер заработает в три раза больше, чем Ортис. А в сумме на кону поединка будут стоять почти 30 миллионов долларов. Гонорары боя Уайлдер – Ортис.

34-летний Уайлдер провел на профессиональном ринге 43 поединка, 42 встречи выиграл (41 – нокаутом), а еще один бой завершился ничьей

На счету 40-летнего Ортиса 31 победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) и теперь два поражения от Уайлдера.

Перед главным поединком вечера мексиканец Лео Санта Крус победил Мигеля Флореса и завоевал титул чемпиона мира в четвертой весовой категории. Поединок прошел под подавляющим преимуществом Лео и завершился единогласным решением судей – 115:112, 117:110, 117:110.

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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