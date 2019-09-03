Участник самого яркого боя прошлого года в WWFC сразится с поляком в Киеве: анонс поединка Гузев – Шивы

Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе до 84 кг состоится во Дворце спорта 21 сентября

Сергей Гузев - Гжегож Шивы

21 сентября в рамках основного карда международного турнира по смешанным боевым искусствам WWFC 15 в киевском Дворце спорта украинский чемпион WWFC в среднем весе Сергей Гузев проведет вторую защиту титула в поединке против претендента из Польши Гжегожа Шивы.

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36-летний сумчанин Сергей Гузев – один из наиболее опытных представителей украинских ММА. Он громко заявил о себе еще десять лет назад , когда успешно выступал в M-1 Global. В этом промоушене украинец одержал шесть побед при всего одном поражении – от звезды европейского масштаба Вячеслава Василевского.

В лиге WWFC Сергей дебютировал в июне 2017 года, когда перед ним уже не рисовали радужных перспектив. Тем не менее, Гузев личным примером продемонстрировал, что еще не сказал последнего слова в спорте. Более того, именно сейчас он переживает карьерный расцвет.

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Уверенно справившись во втором раунде с французом Энтони Грондином, исполнив классический удушающий прием из-за спины, Гузев в сентябре 2017-го вышел на бой за вакантный титул чемпиона мира WWFC и мастерски разобрался с представителем знаменитой бразильской школы ММА Леандро Биспо. Сергей вновь добыл победу удушающим, но на этот раз – в первом раунде.

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Настоящее испытание поджидало новоиспеченного чемпиона в следующем поединке – первую защиту Гузеву выпало проводить против бывшего бойца UFC из Бразилии Вагнера Силвы. Отстоять титул украинцу было гораздо сложнее, чем завоевать: 5-раундовое противостояние до последнего держало зрителей в напряжении. Но Сергей все-таки был лучше и по праву большинством голосов судей выиграл бой, отмеченный наградой WWFC Awards как лучший в 2018 году.

Вторым претендентом для Гузева станет представитель Польши Гжегож Шивы. Его карьера в профессиональных ММА началась в 2008 году и проходила в малоизвестных европейских промоушенах. Исключением стало выступление поляка на турнире Fight Nights Global в декабре 2017 года, где он уступил нынешнему бойцу UFC Халиду Муртазалиеву.

Еще один примечательный эпизод в карьере Гжегожа – бой против украинца Владимира Олешкевича в начале 2011 года, который Шивы завершил в свою пользу единогласным решением судей.

К предстоящему поединку Гузев подходит с рекордом из 19 побед (3 нокаутами, 13 приемами, 3 по очкам) и 3 поражений (все по очкам). В послужном списке Шивы – 13 побед (6 нокаутами, 2 приёмами, 5 по очкам) и 4 поражения (3 нокаутами, 1 по очкам).

Международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 пройдет 21 сентября в киевском Дворце спорта.

Все подробности в спецтеме Вечер боев WWFC в Киеве

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