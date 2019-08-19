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UFC 241: сколько заработал Кормье и Миочич за жесткий реванш

19 августа, 15:31

Чемпион заработал пол миллиона долларов

Миочич - Кормье

Миочич - Кормье / Фото: Instagram

Состоялся нашумевший турнир абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 241), главным событием которого стал титульный бой в тяжелом весе Стипе Миочич и Даниэля Кормье.

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Хорват Стипе Миочич совершил сенсацию на UFC 241, победив в главном событии вечера в титульном реванше в тяжелом весе американца Даниеля Кормье. Таким образом потерпевший поражение нокаутом Даниэль Кормье получит за свой бой на турнире UFC 241 750 тысяч долларов. Новый чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич заработает 500 тысяч.

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Кроме того, другой боец Нэйт Диас получит гарантированный гонорар в размере 250 тысяч, его соперник, Энтони Пэттис, заработает 155 тысяч. Йоэль Ромеро получит 150 тысяч, а Пауло Коста заработал 60 тыс. и еще 60 тыс. за победу. Эти выплаты не включают доходы от доли продаж PPV или бонусы от компании.

Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?" - сказал чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов.

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бои без правил MMA UFC

Источник: Сегодня|Спорт

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