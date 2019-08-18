Слили в унитаз: паб в США избавился от виски Макгрегора, избивающего стариков за отказ выпить

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Хозяева ирландского паба Salty Shamrock, расположенного в американском штате Флорида, осудили поступок ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, который ударил в баре пожилого человека.

"Официальное объявление: из-за недавнего трусливого и ужасного поведения так называемого ирландского профессионально бойца Конора Макгрегора паб Salty Shamrock отказывается впредь распространять его продукцию и каким-либо образом ассоциировать себя с его именем", – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Ранее была названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика. Появились новые детали в скандале с Конором, который исподтишка напал на пожилого мужчину.

Как отмечает издание, хозяева ирландского бара в США не стали ограничиваться лишь письменными заявлениями и объявили о том, что они "избавятся от виски Макгрегора единственным подходящим для его поведения способом". В доказательство своих слов на странице бара в соцсети появилось видео, на котором сотрудники Salty Shamrock сливают содержимое бутылок с этикетками Proper No. Twelve в унитаз.

Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?" - сказал чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов.

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