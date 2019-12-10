Украинец Редкач встретится с бывшим чемпионом мира: названа дата и место боя

Иван Редкач и Дэнни Гарсия / Фото: Twitter

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Бывший чемпионов мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия 25 января в Бруклине проведет поединок против 33-летнего украинца Ивана Редкача.

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Этот бой анонсировала арена Barclays Center, где пройдет поединок, и которая планирует уже сегодня открыть продажу билетов.

Изначально предполагалось, что 25 января Гарсия встретится с чемпионом IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом, но последний попал в серьезную аварию, и хотя он избежал серьезных травм, сроки его возвращения на ринг не называются.

Также ранее сообщалось, что Гарсия может стать соперником чемпиона WBA в этом весе Мэнни Пакьяо. Иван Редкач летом этого года одержал победу нокаутом над экс-чемпионом мира Девоном Александром.

Напомним, в начале июня Иван Редкач неожиданно нокаутировал Девона Александра, нанеся ему первое досрочное поражение в карьере и шестое в целом. При этом в решающем шестом раунде Иван трижды отправлял соперника в нокдаун, прежде чем окончательно нокаутировать.

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