Клоуны-убийцы и супергерои: в каких костюмах спортсмены отметили Хэллоуин

Хеллоуинский костюм Андрея Лунина / Фото: Instagram

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Спортсмены по всему миру присоединились к празднованию одного из самых популярных праздников на планете – Хэллоуину. Звезды спорта вместе со своими родными традиционно примеряли устрашающие образы, хотя некоторые больше вызывали смех, нежели ужас. Самые яркие наряды из мира спорта – в нашей подборке.

Один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду решил развеселить одноклубников по "Ювентусу" и явился на клубную базу в костюме клоуна, который у себя на плечах тащит монстра. В таком виде Роналду разгуливал по базе и веселил партнеров. Ранее мы писали, что унизительная симуляция Роналду помогла "Ювентусу" вновь взобраться на первое место в чемпионате.

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Украинский боксер Иван Редкач воодушевился хоррором по книге Стивена Кинга "Оно" и на Хэллоуин разукрасил свое лицо в стиле клоуна Пеннивайза.

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Скандальная звезда UFC Конор Макгрегор превратился в супергероя. Вместе со своей семьей он нарядился в костюмы героев известного мультфильма "Суперсемейка".

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Еще одна скандалистка из мира спорта блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански на Хэллоуин устроила пранк, пугая всех в устрашающем костюме клоуна.

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вместе со своей девушкой Анной примерили на себя образы героев голливудского блокбастера "Отряд самоубийц". Роберт превратился в Джокера, а его возлюбленная стала Харли Квинн.

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Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах не стал заморачиваться с костюмом и просто пугал окружающих двумя игрушечными тарантулами в руках.

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А украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде в "Вальядолиде", примерил маску со знаменитой киноленты "Крик", вооружившись маленькими привидениями. Как мы сообщали, у Лунина проблемы: "Реал" нашел замену неудачнику Куртуа.

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А вот игрокам шотландского "Селтика", за который играет наш Марьян Швед, было не до смеха. Возле входа на клубную базу игроков встречал жуткий монстр, выпрыгивающий из-за угла. Некоторые игроки не на шутку испугались.

Трудно сказать, в кого превратился Дэвид Бекхем со своими детьми, но выглядит это устрашающе.

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Экс-футболист сборной Франции Патрис Эвра просто поделился видеоподборкой своих костюмов на Хэллоуин прошлых лет. Особенно жутким оказался его последний образ.

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Бывший капитан "Челси" Джон Терри праздновал вместе с женой и детьми, они примерили образы жуткой киносемейки. Не обошлось и без вышеупомянутых Джокера и Харли.

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Украинский баскетболист Кирилл Фесенко, играющий в итальянском "Авеллино", поделился подборкой своих костюмов на Хэллоуин.

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Самый необычный способ отметить Хэллоуин придумала девушка экс-чемпиона Формулы-1 Дженсона Баттона Бритни Уорд. Красавица выложила в Instagram видео, на котором она танцует в откровенном наряде.

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А вот самый жуткий наряд на Хэллоуин выбрала дочь экс-звезды английского футбола Пола Гаскойна Бьянка

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Как отпраздновали Хеллоуин в киевском зоопарке:

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