Украинец Виктор Постол может выступить в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии
Белорус Баранчик отказался участвовать в турнире из-за денег
Чемпион IBF в первом полусреднем весе белорус Иван Баранчик отказался от участия во Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS). Менеджер спортсмена Дэйв Макуотер сообщил, что причиной послужили разногласия с организаторами по финансовым вопросам, а также отсутствием обратной связи.
В полуфинале турнира Баранчику предстояло встретиться с шотландцем Джошем Тейлором. Поединок должен был пройти в период с января по март в Шотландии. 26-летний Баранчик победил во всех 19-ти поединках, из которых 12 – нокаутом.
Отметим, что в этой весовой категории запасным является украинец Виктор Постол. Экс-обладатель титула WBC свой предыдущий бой провел 5 ноября – Постол победоносно вернулся в андеркарте боя Тейлора в четвертьфинале WBSS.
Ране мы писали, что Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.
Также сообщалось, что Александр Гвоздик проведет защиту титула 30 марта. Пока неизвестно, кто будет соперником чемпиона мира по версии WBC.
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