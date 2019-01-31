Украинец Виктор Постол может выступить в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии

Белорус Баранчик отказался участвовать в турнире из-за денег

Виктор Постол. Фото: AFP

Украинец Виктор Постол может выступить в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f0/88b/5c52f088ba9cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f0/88b/5c52f088ba9cc.jpg 2019-01-31T15:01:00+02:00 Бокс Белорус Баранчик отказался участвовать в турнире из-за денег

Чемпион IBF в первом полусреднем весе белорус Иван Баранчик отказался от участия во Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS). Менеджер спортсмена Дэйв Макуотер сообщил, что причиной послужили разногласия с организаторами по финансовым вопросам, а также отсутствием обратной связи.

В полуфинале турнира Баранчику предстояло встретиться с шотландцем Джошем Тейлором. Поединок должен был пройти в период с января по март в Шотландии. 26-летний Баранчик победил во всех 19-ти поединках, из которых 12 – нокаутом.

Отметим, что в этой весовой категории запасным является украинец Виктор Постол. Экс-обладатель титула WBC свой предыдущий бой провел 5 ноября – Постол победоносно вернулся в андеркарте боя Тейлора в четвертьфинале WBSS.

Ране мы писали, что Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.

Также сообщалось, что Александр Гвоздик проведет защиту титула 30 марта. Пока неизвестно, кто будет соперником чемпиона мира по версии WBC.

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Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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