Украинско-российская рубка в США: промоутер назвал место проведения боя Гвоздик – Бетербиев

Бой между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF в этой весовой категории россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) пройдет 18 октября в Филадельфии, США. Об этом сообщил промоутер Боб Арум.
В конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом – тоже в пятом раунде.
В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения.
Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.
Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:
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