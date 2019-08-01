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Украинско-российская рубка в США: промоутер назвал место проведения боя Гвоздик – Бетербиев

Сегодня, 13:20

На кону боя будут стоять титулы чемпионов мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: AFP

Украинско-российская рубка в США: промоутер назвал место проведения боя Гвоздик – Бетербиев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA Бокс На кону боя будут стоять титулы чемпионов мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF

Бой между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF в этой весовой категории россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) пройдет 18 октября в Филадельфии, США. Об этом сообщил промоутер Боб Арум.

В конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом – тоже в пятом раунде.

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В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения.

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Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

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бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

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