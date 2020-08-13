Украинская чемпионка мира по боксу перенесла операцию из-за онкологии: фото

Знаменитая украинская боксерша, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова сообщила, что в ее организме было обнаружено и удалено злокачественное образование. По словам 45-летней Шатерниковой, "все прошло чудесно".

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"Долго думала, делать эту публикацию или нет, – написала у себя в Facebook Алина Шатерникова. – И все же моя история и мой опыт может быть кому-то полезен. ЭТО ОДА РЕГУЛЯРНОМУ ПРОФОСМОТРУ и здравому отношению к своему организму. Большинство из нас, кто имеет автомобили, делают регулярный техосмотр. Однако большинство не делает "техосмотр" своего организма. Причин много, чаще всего называют "та у меня все в порядке; та я разгильдяй; та некогда…" и т.п.

"А все страшные истории про страшные болячки имеют причинно-следственная связь – позднее обнаружение болезни. Когда я требую от боксеров честного прохода медосмотра перед соревнованиями (не фиктивная справка, нет), для большинства я кажусь бабой ягой. Единицы благодарят за мою настойчивость. Кстати, топовые боксеры, сами очень щепетильно проходят развернутый медосмотр и всегда мега приятно, когда видишь такое профессиональное отношение к своему организму"

"При всем моем бесконечном жизнелюбии и неуемной энергии, я системно прохожу медосмотр своего организма. Раз в год. Женского врача – раз в 10 месяцев. Никто меня этому не учил, я сама, будучи еще спортсменом, осознала, как многообразен наш организм, какие сложные процессы происходят и как важно контролировать работу органов"

"В сегодняшней ситуации я глажу себя по головке и говорю сама себе "Какая же ты умничка". Еще год назад моя щитовидка и тесты на гормоны были идеальны. Июньский профосмотр – УЗИ щитовидки – показало малюсенькое образование. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух – чтобы получить однозначную независимую оценку. Малюсенький узелок оказался злокачественным"

"Операцию не откладывала. Все прошло чудесно, потому что – раннее обнаружение. Профессор доволен, я довольна. Фото тому подтверждение. На первом – сразу после наркоза, на втором – второй день после операции"

"Друзья мои дорогие, не откладывайте на потом заботу о своем организме. Любите себя осознанно и ответственно. Введите в свой ежегодный рацион ПРОФОСМОТР своего бесценного организма, – добавила Алина Шатерникова. – Всем любви и крепкого здоровья"

Отметим, что в 1999 году украинка Алина Шатерникова в бою со швейцаркой Сабиной Риттер завоевала титул чемпионки Европы по профессиональному боксу по версии WIBF, который отстаивала три раза.

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В 2002 году в Лондоне Алина Шатерникова выиграла титул чемпионки мира по профессиональному боксу, одолев по очкам англичанку Кэтти Браун.

Алина Шатерникова / Фото: Facebook

Усик, Шатерникова, Ломаченко / Фото: Facebook

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А в 2005 году Шатерникова выиграла бой за титул чемпионки мира версии Global Boxing Union в Киеве, победив американку Стефани Доббс. В 2014 году Алина выставила тот свой чемпионский пояс на благотворительный аукцион и передала вырученные 20 000 гривен на лечение раненых в зоне АТО бойцов.

Шатерникова – о женском боксе и Ломаченко

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