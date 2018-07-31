Украинский боксер будет готовить Поветкина к бою с Джошуа

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (8-0, 7 КО) станет спарринг-партнером Алекандра Поветкина (34-1, 24 КО) во время подготовки к бою россиянина против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом в интервью BWTM Sports заявил тренер украинца Джеймс Али Башир.

По мнению тренера, работа с Поветкиным много даст Сиренко в плане профессионального роста. Спарринги начнутся в середине августа.

Отметим, что в лагерь Джошуа в качестве спарринг-партнера приедет Владимир Кличко.

Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону встречи будут стоять пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.

Напомним, что Владимир Кличко имеет опыт победы над Александром Поветкиным. В 2013 году украинец в Москве победил россиянина единогласным решением судей.