Украинский боксер-неудачник выступит на первом "карантинном" вечере бокса в Берлине

Сегодня в столице Германии Берлине пройдет первый вечер бокса после объявления карантина, а в его рамках – ряд любопытных поединков, в которых на кону будут стоять второстепенные чемпионские пояса. Главный из них – бой за титул WBO International Silver в первом среднем весе. На ринг выйдут немец Джек Кулькай (27-4, 13 КО) и француз Ховард Косполит (18-7-3, 6 КО).
Также зрителей ждет бой за титул чемпиона Европы (пояс EBU) в среднем весе. За него сразятся Бьорн Шике и Мартен Арсуманян.
А немцы с итальянским и русским именами Винченцо Гуалтьери и Александер Павлов сразятся за титул чемпиона Германии в среднем весе.
Украинский полутяжеловес Тарас Олексиенко проведет бой против местного бойца Фабиана Тимке, и в случае поражения доведет свою серию неудач до пяти подряд поединков. Тарас не выходил на ринг уже почти два с половиной года, а всего в его активе 13 поединков на профи-ринге: 8 побед и 5 поражений.
За вечером бокса можно будет следить, начиная с 20:30 на телеканале Xsport.
Все бои вечера 12 июня в Берлине:
Джек Кулькай – Говард Косполит
Бьорн Шике – Мартен Арсуманян
Винченцо Гуалтьери – Александер Павлов
Адам Ахмадов – Томас Пиччирильо
Харо Матевосян – Саид Рахими
Джама Саиди – Джей Спенсер
Артур Манн – Рад Рашид
Фабиан Тимке – Тарас Олексиенко
Ранее мы сообщали, что чемпион мира по боксу получил неожиданную травму перед защитой титула. Британский супертяжеловес Энтони Джошуа повредил колено и теперь месяц проведет без физических нагрузок.
Напомним, что в декабре прошлого года Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские пояса.
Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд
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