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Украинский боксер-неудачник выступит на первом "карантинном" вечере бокса в Берлине

12 июня, 15:40

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

В Германии пройдут бои за три второстепенных чемпионских пояса, а Тарас Олексиенко рискует потерпеть пятое подряд поражение

Сегодня в столице Германии Берлине пройдет первый вечер бокса после объявления карантина, а в его рамках – ряд любопытных поединков, в которых на кону будут стоять второстепенные чемпионские пояса. Главный из них – бой за титул WBO International Silver в первом среднем весе. На ринг выйдут немец Джек Кулькай (27-4, 13 КО) и француз Ховард Косполит (18-7-3, 6 КО).

Также зрителей ждет бой за титул чемпиона Европы (пояс EBU) в среднем весе. За него сразятся Бьорн Шике и Мартен Арсуманян.

А немцы с итальянским и русским именами Винченцо Гуалтьери и Александер Павлов сразятся за титул чемпиона Германии в среднем весе.

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Украинский полутяжеловес Тарас Олексиенко проведет бой против местного бойца Фабиана Тимке, и в случае поражения доведет свою серию неудач до пяти подряд поединков. Тарас не выходил на ринг уже почти два с половиной года, а всего в его активе 13 поединков на профи-ринге: 8 побед и 5 поражений.

За вечером бокса можно будет следить, начиная с 20:30 на телеканале Xsport.

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Все бои вечера 12 июня в Берлине:

Джек Кулькай – Говард Косполит
Бьорн Шике – Мартен Арсуманян
Винченцо Гуалтьери – Александер Павлов
Адам Ахмадов – Томас Пиччирильо
Харо Матевосян – Саид Рахими
Джама Саиди – Джей Спенсер
Артур Манн – Рад Рашид
Фабиан Тимке – Тарас Олексиенко

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Ранее мы сообщали, что чемпион мира по боксу получил неожиданную травму перед защитой титула. Британский супертяжеловес Энтони Джошуа повредил колено и теперь месяц проведет без физических нагрузок.

Напомним, что в декабре прошлого года Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские пояса.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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Источники: Сегодня|Спорт , boxing-mma.com

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