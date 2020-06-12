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Докатался на самокате? Чемпион мира по боксу получил неожиданную травму перед защитой титула

12 июня, 14:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Энтони Джошуа повредил колено и теперь месяц проведет без физических нагрузок

Один из лучших супертяжеловесов современного бокса, британец Энтони Джошуа, таки получил травму. На днях чемпион мира по боксу на костылях протестовал на улицах Британии. Спортсмен ходил с фиксатором на ноге, но тогда это объяснили просто желанием перестраховаться.

Как оказалось, легкое покалывание привело чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF к врачу, который на дополнительном исследовании установил повреждение колена. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн в комментарии Sky Sports:

"Когда человек ходит на костылях, это всегда плохо. Но эта травма никак не повлияет на планы Джошуа на 2020 год. Он повредил внутреннюю часть колена. Мы провели диагностику и просканировали: к счастью, необходимости в операции нет. В ближайшие несколько недель Энтони не будет бегать и делать тяжелую работу. Около 3-4 недель он будет носить фиксатор на ноге. Это мера нужна для того, чтобы убедиться, что он может вернуться к тренировкам".

Недавно Джошуа покатался на самокате по Лондону. Возможно, это усугубило повреждение.

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В мае Джошуа согласился биться с Пулевым при пустых трибунах. Однако бой был перенесен из-за пандемии коронавируса, и дата встречи с претендентом от IBF пока что неизвестна.

Смотрите сюжет о втором бое Энтони с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом

Видео: Reuters

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травма бокс колено Энтони Джошуа Эдди Хирн

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