Украинский боксер объяснил, почему он в сентябре станет чемпионом мира

Профессиональный бокс постепенно возвращается к жизни большими боями. Уже в ближайшие выходные за пояс чемпиона мира будет биться украинец Виктор Постол, а в сентябре – еще один наш соотечественник Сергей Деревянченко. Виктор выступает в весе до 63,5 кг, а Сергей – до 72,6 кг. Кстати, недавно Деревянченко разобрал будущего соперника.

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34-летний уроженец Крыма 26 сентября в США сразится с действующим обладателем пояса WBC – американцем Джермаллом Чарло. 30-летний соперник выиграл все 30 боев в профессионалах, но Деревянченко в комментарии популярному порталу BoxingScene выразил уверенность, что именно он выйдет победителем из этой дуэли:

"Я хорошо отдохнул после боя с Геннадием Головкиным и начал тренироваться. Поэтому когда мне позвонили насчет боя с Чарло, я был готов вернуться к тренировочному лагерю и продолжать работать над совершенствованием. Джермалл – очень хороший талант. Вы не можете по случайности стать чемпионом мира. Я готовлю себя к лучшей версии Чарло и верю, что бой станет большим событием. Я верю, что продолжаю прогрессировать, команда подталкивает меня к разным путям улучшения своих действий. Я считаю, что мой опыт и мастерство окажутся для Чарло слишком сложным препятствием. У меня нет к нему неуважения, но я верю, что я нахожусь на уровне, на котором Джермалл еще не дрался. Это должен показать вечер, когда я стану чемпионом мира".

Ранее Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство.

Смотрите, как Сергей тренирует своего сына:

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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