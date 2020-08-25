Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Украинский боксер объяснил, почему он в сентябре станет чемпионом мира

25 августа, 12:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Деревянченко собирается отобрать титул в среднем весе у Джермалла Чарло

Профессиональный бокс постепенно возвращается к жизни большими боями. Уже в ближайшие выходные за пояс чемпиона мира будет биться украинец Виктор Постол, а в сентябре – еще один наш соотечественник Сергей Деревянченко. Виктор выступает в весе до 63,5 кг, а Сергей – до 72,6 кг. Кстати, недавно Деревянченко разобрал будущего соперника.

Реклама

34-летний уроженец Крыма 26 сентября в США сразится с действующим обладателем пояса WBC – американцем Джермаллом Чарло. 30-летний соперник выиграл все 30 боев в профессионалах, но Деревянченко в комментарии популярному порталу BoxingScene выразил уверенность, что именно он выйдет победителем из этой дуэли:

"Я хорошо отдохнул после боя с Геннадием Головкиным и начал тренироваться. Поэтому когда мне позвонили насчет боя с Чарло, я был готов вернуться к тренировочному лагерю и продолжать работать над совершенствованием.

Джермалл – очень хороший талант. Вы не можете по случайности стать чемпионом мира. Я готовлю себя к лучшей версии Чарло и верю, что бой станет большим событием. Я верю, что продолжаю прогрессировать, команда подталкивает меня к разным путям улучшения своих действий. Я считаю, что мой опыт и мастерство окажутся для Чарло слишком сложным препятствием. У меня нет к нему неуважения, но я верю, что я нахожусь на уровне, на котором Джермалл еще не дрался. Это должен показать вечер, когда я стану чемпионом мира".

Ранее Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство.

Смотрите, как Сергей тренирует своего сына:

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс титул WBC чемпион мира Сергей Деревянченко Джермалл Чарло
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)
Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)Бокс
Поветкин – Уайт: онлайн боя в
Поветкин – Уайт: онлайн боя в "Бойцовском саду"Бокс
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантина
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантинаБокс
Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным
Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с ГоловкинымБокс
Сенсационное поражение
Сенсационное поражение "Первой леди" женского бокса, которой приписывали роман с КличкоБокс
Эпатажный Тайсон Фьюри высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом
Эпатажный Тайсон Фьюри высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом УайтомБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять