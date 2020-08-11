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Украинец Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство

11 августа, 14:02

Елена Павлова Елена Павлова

Боксер не держит зла на своего коллегу Евгения Хитрова, который поехал в Лондон вместо него

Перед Олимпийскими играми-2012 в Лондоне известный украинский средневес Сергей Деревянченко завоевал именную лицензию через Всемирную серию бокса. Однако украинская федерация, по словам бойца, ее аннулировала, а на Олимпиаду в составе нашей сборной в 75 кг поехал Евгений Хитров. Со временем появились слухи, что Сергею предлагали сменить паспорт ради поездки на Игры, в частности, стать гражданином Казахстана.

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"Нет. Мне никто не предлагал принять гражданство Казахстана, чтобы поехать на Олимпиаду. Это все слухи, такого не было", – рассказал Деревянченко. – Отношения с Хитровым после истории с Олимпиадой? Хорошие. Я же понимаю, что это не Женя делал тогда все эти вещи . На него у меня нет никаких обид. Так что мы хорошо общаемся, вот на днях спарринговали. Я помогаю ему, а он – мне".

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

Напомним, что 26 сентября Деревянченко получит третий шанс стать чемпионом мира в среднем весе – в США он встретится в ринге с обладателем пояса по версии WBC американцем Джермаллом Чарло.

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И на днях Деревянченко разобрал американского соперника по титульному сражению. Украинец рассказал, чем же так опасен действующий чемпион и на какие слабые места нужно давить.

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Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

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Казахстан гражданство боксер Сергей Деревянченко
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