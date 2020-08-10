"Слишком откровенно кидается": Деревянченко разобрал американского соперника по титульному сражению

Чем же так опасен действующий чемпион мира WBC

Буквально через полтора месяца – 26 сентября известный украинский боксер Сергей Деревянченко получит третий шанс стать чемпионом мира в среднем весе – в этот день в США в городе Анкасвилл он попробует отобрать пояс WBC у 30-летнего небитого американца Джермалла Чарло. А накануне Сергей рассказал, чем же так опасен действующий чемпион и на какие слабые места нужно давить.

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"Чарло выше меня, в бою он будет уходить от ударов, двигаться, будет работать на контратаках. И здесь нужно что-то думать. Чем он может удивить? Он довольно выносливый, быстро приходит в себя и хорошо проводит концовку боя. В начале-середине поединка он осторожничает, потом собирается и в конце боя взвинчивает темп, как это было с российским бойцом Матвеем Коробовым. Но Коробов тоже хорошо отбоксировал, и я заметил, что Чарло было неудобно работать против этой советской школы, если можно так сказать. Американец чувствовал себя некомфортно. Из минусов Чарло – когда он атакует и кидается на соперника, то делает это слишком откровенно. На этом и будет играть", – рассказал нам Деревянченко.

/ Фото: Getty Images

Напомним, что ранее украинец дважды боксировал за чемпионский пояс, и оба раза проиграл – в 2018 году Сергей уступил Дэниэлу Джейкобсу раздельным решением судей, а в 2019 году проиграл Геннадию Головкину по очкам.

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Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что украинец Деревянченко высказался о переговорах с командой лучшего боксера современности.

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