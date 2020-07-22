Украинский боксер по прозвищу "Техник" получил третий шанс стать чемпионом мира

Сергей Деревянченко 26 сентября в США встретится с обладателем титула WBC Джермеллом Чарло

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко узнал дату и место своего следующего поединка, и он будет титульным! Ранее украинец дважды боксировал за чемпионский пояс, и оба раза проиграл – в 2018 году он уступил Дэниэлу Джейкобсу раздельным решением судей, а в 2019 году проиграл Геннадию Головкину по очкам.

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В сентябре соперником Деревянченко станет обладатель пояса WBC американец Джермелл Чарло.

Бой Деревянченко – Чарло пройдет 26 сентября в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут) на Mohegan Sun Arena, сообщает boxing-mma.com. Интересно, что эта же арена примет первое шоу Bellator после карантина – бои там пройдут уже в ближайшую субботу, 25 июля.

30-летний Джермелл Чарло не знает поражений на профессиональном ринге – в 30 боях он одержал 30 побед, 22 из них были досрочными. Американец занимает третье место в рейтинге действующих боксеров средней весовой категории. В активе 34-летнего Сергея Деревянченко 15 боев: 13 побед и 2 поражения.

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Ранее сообщалось, что команда Сауля Альвареса предлагала Деревянченко 5 миллионов долларов за бой. Как видим, украинец выбрал другой вариант.

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Смотрите, как Сергей проводил тренировку на открытом воздухе в Нью-Йорке:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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