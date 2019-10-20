"Да, я участвовал в рейдерских захватах": звезда мирового бокса из Украины – о своем неспортивном прошлом

Виктор Постол / Фото: AFP

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Известный украинский боксер Виктор Постол, который в свое время был чемпионом мира в первом полусреднем весе, рассказал об использовании своих навыков вне спорта. Ранее мы писали, что Конор Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании.

Виктор Постол / Фото: Instagram

"Когда молодым был, да. Все знают эти рейдерские захваты. В некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Опять же, когда молодым был. Просто деньги зарабатывал" – признался 35-летний Виктор Постол по прозвищу Ледяной человек

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Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

При этом о своем приходе в профессиональный бокс Виктор Постол рассказывает следующее: "Я работал охранником в ТРЦ в Броварах. Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался. Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине. Мы подписали менеджерский договор на два боя – и я выиграл их без особой подготовки".

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Отметим, что в 2015 году Виктор Постол завоевал вакантный титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе, нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе. В следующем году украинец проиграл объединительный бой американцу Теренсу Кроуфорду, однако карьера украинского боксера вскоре снова пошла на взлет. Этой весной Постол победил француза Мамуна и стал официальным претендентом на пояс WBC.

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