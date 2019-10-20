"Да, я участвовал в рейдерских захватах": звезда мирового бокса из Украины – о своем неспортивном прошлом

Известный украинский боксер Виктор Постол, который в свое время был чемпионом мира в первом полусреднем весе, рассказал об использовании своих навыков вне спорта. Ранее мы писали, что Конор Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании.
"Когда молодым был, да. Все знают эти рейдерские захваты. В некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Опять же, когда молодым был. Просто деньги зарабатывал" – признался 35-летний Виктор Постол по прозвищу Ледяной человек
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При этом о своем приходе в профессиональный бокс Виктор Постол рассказывает следующее: "Я работал охранником в ТРЦ в Броварах. Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался. Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине. Мы подписали менеджерский договор на два боя – и я выиграл их без особой подготовки".
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Отметим, что в 2015 году Виктор Постол завоевал вакантный титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе, нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе. В следующем году украинец проиграл объединительный бой американцу Теренсу Кроуфорду, однако карьера украинского боксера вскоре снова пошла на взлет. Этой весной Постол победил француза Мамуна и стал официальным претендентом на пояс WBC.
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