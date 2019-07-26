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Украинский Робин Гуд: Деревянченко лишает соперников чемпионских поясов, а сам остается без титулов

26 июля, 14:04

IBF отберет чемпионский титул у Альвареса, если он не согласится драться с Деревянченко

Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко. Фото: Instagram

Украинский боксер Сергей Деревянченко может лишить чемпионского титула еще одного боксера. Международная боксерская федерация (IBF) выставила ультиматум чемпиону в среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу, сообщает инсайдер Лэнс Пугмир. До конца сегодняшнего дня он должен принять решение об обязательной защите титула от Деревянченко.

Если мексиканец откажется от поединка или проигнорирует ультиматум IBF, то будет лишен чемпионского пояса. Ранее появилась информация о договоренности Альвареса на бой с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергеем Ковалевым.

Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниэлу Джейкобсу.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс, а Джейкобс в свою очередь проиграл титул Альваресу, который объединил у себя три пояса в среднем весе. IBF сначала санкционировала поединок мексиканца с украинец, но затем неожиданно отозвала свое решение.

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Тег бокс, IBF, Сауль Альварес, Сергей Деревянченко

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