"Украинский Тайсон" сделал предложение девушке на Багамах, пока весь мир страдает от коронавируса

Украинский боксер Иван Редкач сделал предложение руки и сердца своей избраннице Анне Андреевой. Романтический поступок боксер сделал на тропическом пляже на Багамах, где парочка укрылась от эпидемии коронавируса. Трогательными фото важного момента в жизни будущее семейство поделилось в Instagram.

"Предложение, от которого ты не можешь отказаться… "Пусть все мое счастье будет твоим, вся твоя печаль будет моей. Пусть весь мир будет твоим, только ты будешь моей", – написал под фото боксер.

"Никто не может разорвать связь между двумя людьми, которые любят друг друга. Любовь будет держать нас вместе, я верю, что она будет, и я буду верить, что это всегда будет", – ответила ему Анна.

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Напомним, что свой предыдущий бой Иван Редкач провел 26 января против Дэнни Гарсии. Победитель этой встречи становился официальным претендентом на титул WBC. Украинец проиграл по очкам, но запомнился скандальной выходкой, когда укусил соперника за шею во время клинча, за что его уже прозвали "украинским Майком Тайсоном".

Спустя несколько дней после боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию Редкача и оштрафовала его на 10 тысяч долларов, но затем наказание было сокращено до полугода.

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