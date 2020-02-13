"Украинскому Тайсону" Ивану Редкачу скостили наказание за укус соперника на ринге

Редкач vs Гарсия / Фото: Getty Images

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Украинскому боксеру Ивану Редкачу сократили наказание за укус Дэнни Гарсии во время их боя 26 января. Во время клинча украинец ухватил зубами американца за плечо, рефери этого не увидел и не снял очки с Ивана, но он все равно проиграл решением судей бой за статус официального претендента на титул WBC.

"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец, шокированный поведением украинца.

Спустя несколько дней после боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию Редкача и оштрафовала его на 10 тысяч долларов. По информации Boxing Scene, сегодня наказание для украинца было сокращено до полугода, но штраф остался в силе.

"Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его", – так объяснил свой поступок Редкач в переписке с болельщиком в соцсетях.

Интересно, что ранее Редкач показал свое изуродованное лицо после скандального боя с Гарсией. На нем живого места не осталось – до такой степени украинского боксера "разукрасил" американец.

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