"Украинскому Тайсону" Ивану Редкачу скостили наказание за укус соперника на ринге

Украинскому боксеру Ивану Редкачу сократили наказание за укус Дэнни Гарсии во время их боя 26 января. Во время клинча украинец ухватил зубами американца за плечо, рефери этого не увидел и не снял очки с Ивана, но он все равно проиграл решением судей бой за статус официального претендента на титул WBC.
"Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец, шокированный поведением украинца.
Спустя несколько дней после боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию Редкача и оштрафовала его на 10 тысяч долларов. По информации Boxing Scene, сегодня наказание для украинца было сокращено до полугода, но штраф остался в силе.
"Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил. Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его", – так объяснил свой поступок Редкач в переписке с болельщиком в соцсетях.
Интересно, что ранее Редкач показал свое изуродованное лицо после скандального боя с Гарсией. На нем живого места не осталось – до такой степени украинского боксера "разукрасил" американец.
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