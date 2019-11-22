Украинскому боксеру назначили дату и место боя за чемпионский титул

Виктор Постол / Фото: AFP

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35-летний украинский боксер-профессионал Виктор Постол, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), получил еще один шанс стать чемпионом мира. Минувшей ночью стало известно, что уроженец Великой Дымерки, что на Киевщине, выйдет в ринг 1 февраля 2020 года против действующего чемпиона мира по версиям WBC и WBO американца Хосе Карлоса Рамиреса. Пройдет поединок в китайском городе Хайкоу. Об этом на своей официальной странице сообщила промоутерская компания Top Rank. К слову, мы писали на заметку Усику: перед боем с Ортисом Уайлдер взял в руки пистолет.

Постол уже носил звание чемпиона мира по версии WBC в 2015-2016 годах после того, как сенсационно нокаутировал аргентинца Лукаса Матисса. Правда, в следующем же бою он уступил званию непобедимому американкцу Теренсу Кроуфорду. Но два победных поединка за последний год позволили Виктору вновь добиться права бороться за пояс. Не так давно Постол признался, что в молодости участвовал в рейдерских захватах.

Соперник украинца, 27-летний Хосе Рамирес, выиграл все свои 25 профи-боев, в том числе 17 – нокаутом. Виктор Постол в обновленном в ноябре рейтинге WBC занимает первую строчку.

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