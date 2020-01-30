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Живого места не осталось: "Киллер" Редкач показал свое изуродованное лицо после скандального боя в Штатах

30 января, 14:59

На украинского боксера после поединка с американцем жалко смотреть - один синяк на другом

Дэнни Гарсия vs Иван Редкач

Дэнни Гарсия vs Иван Редкач / Фото: Getty Images

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Украинский боксер Иван "Киллер" Редкач показал свое лицо спустя несколько дней после скандального боя за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC в Нью-Йорке, в котором американец Дэнни Гарсии победил Редкача единогласным решением судей.

На своем фото, которое Иван Редкач опубликовал у себя в Instagram, его лицо выглядит, мягко говоря, ужасно. На нем живого места не осталось – до такой степени украинского боксера "разукрасил" Дэнни Гарсия. Одна гематома на другой.

"Хочу всех поблагодарить за поддержку, большое спасибо за то, что приехали и поддержали, мои друзья. Спасибо фанатам, близким, что не спали ранним утром, смотрели бой и держали за меня кулаки. Это был для меня хороший опыт. Отдельное спасибо хейтерам, диванным экспертам за критику!!!! Отдохнем и вернемся в зал, есть над чем работать. Главное – не предавать свою мечту и цель, к которой идешь", – написал у себя в Instagram Иван Редкач

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Напомним, в бою против Дэнни Гарсии Иван Редкач оскандалился, укусив соперника за шею. "Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Честно говоря, со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался после боя американец.

Таким образом, Иван Редкач стал "украинским Майком Тайсоном". Напомним, Тайсон "отличился" в поединке против Эвандера Холифилда в 1997-м, когда откусил тому часть уха.

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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бокс Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: Сегодня|Спорт

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