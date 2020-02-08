Украинский боксер-беглец взвесился в Германии перед первым боем в профессионалах

Виктор Выхрист

В субботу сразу два украинских боксера-профессионала выйдут на ринг. И если Артем Далакян будет в Киеве защищать чемпионский пояс, то супертяж Виктор Выхрист в Германии проведет дебютный бой в профи.

Как мы сообщали, первым соперником Выхриста станет белорус Андрей Мазаник, у которого за плечами уже 23 боя в профессионалах. Правда, из них – всего 13 победных. Накануне состоялась официальная церемония взвешивания всех участников вечера бокса в немецком Геппингене. Выхрист затянул на 105,6 кг, а его оппонент – на 105,8 кг. Главным событием мероприятия станет встреча за титул IBO в первом тяжелом весе между южноафриканцем Кевином Лереной и немцем Фиратом Арсланом.

Тем временем в Украине разбирались с "побегом" Виктора в профессионалы. Ведь на него серьезно рассчитывали на Олимпийских играх-2020. В итоге тренера Выхриста дисквалифицировали на три года.

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