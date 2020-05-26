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"Усик боится боев без правил": борец прошелся по боксеру, которого вызвал на бой, и зацепил церковь Ломы

26 мая, 10:37

Елена Павлова

Грицай отмечает, что боец для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения «русского мира» использует интернет

Украинский борец Богдан Грицай, который ранее вызвал боксера Александра Усика на бой без правил, заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте боится поединка с ним в таком формате. Ранее Грицай сравнил Усика с Путиным и призвал снять памперс.

"Почему Усик и YouTube? Усик для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения "русского мира" использует интернет. Я отвечаю симметрично. Сейчас имеем хорошие результаты. Усик признает, что на самом деле боится боев без правил, а запугивание – это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мне боя.

Ломаченко уже призывает подписывать петицию в интересах российской церкви. Хотя совсем недавно они с Усиком обещали стать с кулаками на ее защиту. От кулаков до петиций – разве это не прогресс? На самом деле я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте. Просто не выкладывал этого в интернет", — сказал Грицай.

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Напомним, ранее Александр Усик опубликовал видео, где вызвал на бой "диванных экспертов". Борец Грицай заявил, что он – тот самый диванный эксперт и принимает вызов, предложив боксеру бой без правил. Однако Усик отказался от боя без правил с Грицаем, заявив, что живет по правилам. После этого Грицай повторно предложил Усику драку.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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церковь борьба бой боксер Василий Ломаченко Александр Усик Богдан Грицай

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