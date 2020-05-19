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Продолжение скандала: бой Усика против борца Грицая хотят провести в Беларуси – СМИ

19 мая, 12:13

Алексей Андрейцев

Боксера Александра Усика и борца Богдана Грицая хотят вывести из "сетей" на реальный ринг

История с перепалкой знаменитого боксера Александра Усика и борца Богдана Грицая получила неожиданное продолжение. По слухам, в организации поединка по правилам смешанных единоборств заинтересованы промоутеры в России и Японии.

Как сообщает boxing-mma.com, почву для такого боя зондируют промоутеры, которые в прошлом году организовали бой между бойцом MMA Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым по правилам бокса. При этом поединок мог бы пройти в Беларуси – там не ввели карантин, а в Россию патриот Грицай, скорее всего, ехать откажется. Трансляция такого поединка имела бы невероятный успех.

Кроме того, сообщается об интересе японской компании Rizin, которая ранее организовывала поединок легендарного боксера Флойда Мейвезера против кикбоксера Тансива Насукавы. Но проблема японского варианта – сложная логистика из-за карантина.

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Напомним, что Усик снялся в российском фильме, а затем показал, как будет уничтожать диванных экспертов за критику. Вызов принял борец Богдан Грицай. Он заявил, что готов разобраться по-мужски в боях без правил. Усик на поединок не согласился.

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бой Александр Усик промоутер Богдан Грицай

Источник: Сегодня|Спорт

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