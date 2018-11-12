Усик еще не определился со своим будущим: "Хочу спрятаться, посидеть, помолчать"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прилетел в Украину после победного поединка с британцем Тони Беллью, который состоялся в Великобритании. Напомни, Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде, а до этого проигрывал ему по очкам. Видеоповтор нокаута Усик – Беллью есть на нашем сайте. Украинский боксер поделился эмоциями от поединка и рассказал о планах на ближайшее время.

"На протяжении чуть больше года у меня был сумасшедший график, в боях, в подготовке. После победы над Беллью я сидел в раздевалке и думал, Слава Богу, что все хорошо закончилось. На данный момент не надо делать поспешные выводы. Пока не разговаривали обширно с промоутерами на эту тему. Посмотрим бой, порадуемся, запишем ошибки. Потом соберемся с командой обдумаем наши дальнейшие шаги. Отдых? Зачем отдыхать? Я не устал", – заявил Усик.

Также украинский боксер прокомментировал вызов на бой от британца Диллиана Уайта. Британец заявил, что готов избивать Усика всю ночь.

"Не знал об этом, впервые слышу, что он мне бросил вызов. Ничего не читаю из новостей, потому что меня слишком много стало. Мне хочется тишины, хочу спрятаться, посидеть, помолчать, побыть дома с детьми, никуда не выходить, ходить по комнате и улыбаться", – сказал Усик в аэропорту.

"Не впечатлил, не самый сильный": так Беллью прокомментировал свое поражение Усику. Британский боксер доволен, что сумел вывести украинца из себя – такое не всем удавалось.